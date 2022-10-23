2 kardeş 3 gün arayla köpek saldırısına uğradı

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, 10 Ekim'de, sokakta bisiklet süren Mustafa Kerem Ergül'e sokak köpeği saldırdı. Bisikletinden atlayıp kaçan Ergül'ü yakalayan köpek, yere düşürüp, kalçasından ısırdı. Mahallede restoran işleten Yüksel Demirci, durumu fark edip talihsiz çocuğu kurtardı.

TEDBİR AMAÇLI AŞI YAPILDI

Bu olaydan 3 gün sonra aynı sokak köpeği bu kez küçük Mustafa'nın sokakta koşan kız kardeşi Cennet Ergül'e saldırıp sırtından ısırdı. Cennet'i de yine Yüksel Demirci kurtardı. İki kardeşe de götürüldükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amacıyla kuduz aşısı yapıldı.

Olay anları, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ergül ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Yunusemre Belediyesi ekipleri, sokak köpeğini yakalayıp barınağa götürdü. Köpeğin kuduz olmadığı öğrenildi.

"ARTIK ÇÖZÜM ÜRETİLSİN"

Kardeşleri sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci, "Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı. Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra, ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NERMİN UÇTU