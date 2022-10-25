Hilal bu fotoğraftan 1.5 ay sonra can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 6 Eylül günü evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Önder Lafçı (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istendi.

Genç kız arabaya binmemek için direnip bağırmaya başladığında, Lafçı tarafından önce darp edildi sonra başına silah dayandı. Olayı gören vatandaşlar ve mahalle muhtarı öfkeden gözü dönen Önder Lafçı'ya müdahale ederek genç kızı elinden almak istedi.

SALDIRGAN İZMİR'DE YAKALANDI

Çıkan arbedede genç kız, öfkeli sevgilisinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Bu esnada Önder Lafçı elindeki silahı doğrultarak Hilal Sultan Kırgöz'e ateş etti. Sırtından vurulan Kırgöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önder Lafçı, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtıktan sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanarak tutuklandı.

15 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Silahlı saldırıda omuriliği zarar gördüğü için belden aşağısı felç kalan genç kız, tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden Hilal Sultan Kırgöz önceki gün fenalaşarak kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SERKAN ÖZCAN