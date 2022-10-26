  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Manisa'ya bağlı Aliağa ilçesinde, bir restorandan çıktığı esnada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet A. (35) ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheli T.D.S. (30) olay yerinden kaçarken, vücuduna 5 mermi isabet eden talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA

26.10.2022, 13:14

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Mehmet A. (35), Cemal Ergül Caddesi'ndeki bir restorandan dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Vücuduna 5 mermi isabet eden ve ağır yaralanan Mehmet A, olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Mehmet A'nın hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli T.D.S. (30) polis ekipleri tarafından kovalamaca sonrasında bir alışveriş merkezinin tuvaletinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Sebepsiz yere kurşuna dizildi! Hayati tehlikesi var!

Gözaltına alınan T.D.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA