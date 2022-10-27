Silahlı saldırgan AVM’nin tuvaletinde yakalandı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesi Cemal Ergül Caddesi'ndeki bir restorandan çıkan Mehmet A. (30) bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Mehmet A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonrası bir AVM'nin tuvaletinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan T.D.S. (21) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

SERKAN ÖZCAN