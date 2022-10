Manisa OSB’den Türkiye’de bir ilk

Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçen ve zihinsel engelli gençlerin istihdam edilmesini sağlayan Zeki Yaşam Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SOGEP Programı kapsamında ZAFER Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Zeki Plus Projesi meyvelerini vermeye başladı. Zeki Yaşam Merkezi'nde 2 dezavantajlı kadın ve 4 zihinsel engelli birey eğitim ve uyum programını tamamladı ve korumalı işyeri sahibi firmalardan Klimasan fabrikasında istihdam edildi.



YENİLİKÇİ BİR SİSTEM

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, "Türkiye'de bir ilk olarak 2015 yılında kuruluş çalışmalarına başladığımız, 2017 yılında ise hayata geçirdiğimiz, açılımı Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri olan ZEKİ Yaşam Merkezimizi özverili çalışmalarımızın sonucunda paydaşlarımızın da desteği ile bir adım ileri taşıdık. ZEKİ Plus Projemiz ile ZEKİ Yaşam Merkezi'mizde istihdam ettiğimiz zihinsel engelli gençlerimizin bağımsız yaşayabilmelerine, iş hayatına, topluma dahil olmalarına ve bunun yanı sıra toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacak olan sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekosistem oluşturduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2020 yılı SOGEP Programı kapsamında desteklenen ve ZAFER Kalkınma Ajansı aracılığı ile yürüttüğümüz ZEKİ Plus Projemiz ile işgücü piyasasında en az istihdam olanağı bulunan zihinsel engelli bireylerimizi korumalı işyerlerimizde istihdam ettikten sonra çeşitli eğitim ve uyum süreçleri sonucunda korumalı işyeri sahibi firmalarımızın ana fabrikalarında çalışmalarına olanak sağladık" dedi.



ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR

Türek şöyle devam etti: "İlk olarak, Manisa OSB ZEKİ Plus Projesi paydaşlarımızdan Klimasan firmamızın ZEKİ Plus Atölyesi faaliyete geçmiş olup, hali hazırda 2 dezavantajlı kadın ve 4 zihinsel engelli birey uyum programını tamamlayarak, ana fabrikada oryantasyon sürecine başarıyla geçmişlerdir. Ardından, TELESET firmamızın ZEKİ Plus Atölyesini 1 kadın ve 1 zihinsel engelli birey ile uyum sürecine başlattık. Projemize karşılık beklemeden destek veren Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından da ZEKİ Yaşam Merkezi'nde istihdam edilen zihinsel engelli bireylere resim, müzik ve spor eğitimleri vermeye başladık. Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun değerli öğretmen ve yöneticilerine çalışmaları için teşekkürlerimi sunarım."







DEZAVANTAJLI KADINLARA DESTEK VERİLİYOR

Dezavantajlı kadınların da hayatlarına dokunduklarını ifade eden Türek, "Projemizde yalnızca zihinsel engelliler değil dezavantajlı kadınlarımızın hayatlarına da dokunuyoruz. Onları da fabrikalarımızda istihdam ediyoruz. Oryantasyon süreci sonrası ZEKİ Yaşam Merkezimizde yer alan korumalı işyerlerine yeni arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Böylelikle zihinsel engelli bireylerin istihdam ekosistem döngüsünü tamamlamış olacağız" dedi.





ZEKİ MÜZİK KOROSUNDAN MUHTEŞEM KONSER

KONUŞMALARIN ardından katkı sağlayanlara plaketleri takdim edildi. ZEKİ Müzik Korosu, gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle büyük alkış aldı. ZEKİ Efeleri törene ayrı bir renk kattı. Programdan sonra Vali Karadeniz, Başkan Türek ve davetliler atölyeleri inceleyerek öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

CÜNEYT HASÇELİK