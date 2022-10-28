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Haberler Manisa Manisa’da akrabalar çatıştı

Manisa’da akrabalar çatıştı

Saruhanlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

AA

28.10.2022, 23:55

Manisa’da akrabalar çatıştı

Alınan bilgiye göre, Azimli Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan K. Ramazan K. Süleyman K. ve Hakim K. silahla yaralandı.

Yaralılardan Ayhan K. Saruhanlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralılardan Ramazan ile Süleyman K. Manisa Şehir Hastanesine, Hakim K. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Jandarmanın, olayla ilgili Erhan K. isimli şüpheliyi aradığı öğrenildi.

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