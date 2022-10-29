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Haberler Manisa Komşu kardeşlerin evleri kül oldu

Komşu kardeşlerin evleri kül oldu

29.10.2022

Komşu kardeşlerin evleri kül oldu

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, yan yana oturan iki kardeşin tek katlı evleri, misafirlikte oldukları sırada alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki kardeşin evi küle döndü. Yangın, önceki gün 23.30 sıralarında Çiftçiibrahim Mahallesi'nde iki kardeşe ait yan yana iki evde çıktı. Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik tek katlı evlerde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, iki ev de alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

BATUHAN ULU

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