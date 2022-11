Vatandaşlar üst geçit yapılmasını istiyor

Manisa'da vatandaşlar trafiğin yoğun bir şekilde aktığı Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan İzmir-Bursa sürat yolunda herhangi bir önlem olmadan karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyor. Özellikle Kuşlubahçe ve Barbaros bölgesinde oturan vatandaşlar işyerlerine gitmek, öğrenciler okullarına gitmek için bu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Herhangi bir uyarıcı işaretin bulunmadığı noktada karşıdan karşıya geçmek için canlarını tehlikeye atıyorlar. Vatandaşlar, herhangi bir can kaybı yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunarak üst geçit yapılmasını istedi. Vatandaşlardan Cemalettin Gücin, sürat yolu olduğu için araçların durma lükslerinin olmadığını bundan dolayı da basit bir üst geçide ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Karşıda okulumuz bulunuyor. Ama maalesef ne bir yaya kaldırım ne de bir üst geçit bulunuyor. İnsanlar mecburiyetten ölüm tehlikesiyle karşıdan karşıya geçiyorlar. Bir an önce herhangi bir can kaybı olmadan buraya el atılmasını veliler olarak istiyoruz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK

