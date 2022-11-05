Manisa Salihli’de kan bağışında Türkiye rekoru kırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Salihli Sana Kanım Feda" düzenlenen kan bağışı kampanyasında, 2 bin 158 ünite kan toplanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü bazında bağış rekoru kırıldı.



"TÜRKİYE REKORU KIRILDI"

Salihli genelinde 3 bin kişinin başvuru yaptığı kampanya hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Türk Kızılay Manisa işbirliğiyle yapılan kan bağış kampanyasına destek veren öğrenci velileri ve vatandaşlara teşekkür etti. "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir" diyen Kaymakam Sağlam "Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kampanyamızda 3 binden fazla vatandaşımız, kan bağışında bulunmak için müracaatta bulundu. 2 bin 158 kişiden kan alınarak, Milli Eğitim bazında düzenlenen kampanyalarda Türkiye rekoru kırılmış oldu." dedi.







"BU RAKAM BİR REKORDUR"

Kan bağışının önemine vurgu yaparak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kan bağışının büyük önem taşıdığını vurgulayan Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu ise, "Kan stoklarının dolu olması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından kan bağışı büyük önem taşıyor. Türk Kızılay olarak insanın yardıma ihtiyacı olduğu her alanda varız. Kan bağışından, sosyal yardım faaliyetlerine kadar çalışmalarımızı dünya genelinde sürdürüyoruz. Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi olarak, Salihli ilçemizde, Kaymakamlık ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 13 farklı okulumuzda gerçekleştirilen 'Salihli sana kanım feda' kan bağış kampanyasıyla 2158 ünite kan bağışı alındı. Milli Eğitim bazında bu rakam bir rekor. Bu kampanyada katkısı olan başta bağışçılarımıza ve kampanya ortaklarına teşekkür ediyorum." dedi.



Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Serkan Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Bağış Müdürü Barış Dolaş, Türk Kızılay Salihli Şube Başkanı Ahmet Cüneyt Musal, Türk Kızılay Manisa Kan Merkezi Sorumlusu Berk Arkan ile öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.