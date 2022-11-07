Salihli’de kan bağışında Türkiye rekoru kırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle 13 okulda düzenlenen kan bağış kampanyasında 2 bin 158 kişi kan bağışı yaparak Türkiye rekoru kırıldı.



'SANA KANIM FEDA'

Salihli'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında, 2 bin 158 ünite kan toplanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü bazında bağış rekoru kırıldı. "Salihli Sana Kanım Feda" sloganıyla başlatılan kampanya için, Cumhuriyet İlkokulunda tören düzenlendi. Salihli genelinde 3 bin kişinin başvuru yaptığı kampanya hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Kamil Sağlam, Türk Kızılay Manisa işbirliğiyle yapılan kan bağış kampanyasına destek veren öğrenci velileri ve vatandaşlara teşekkür etti. Sağlam, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir" dedi. Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu ise, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kan bağışının büyük önem taşıdığını söyledi.



■ EMRE SAÇLI

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