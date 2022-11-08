Mezar taşlarından tarihin izini sürüyorlar! 120’ye yakın köy dolaştılar

"Tamgalı mezar taşları bu bölgede çok sık görülen taşlar değil. Çünkü Türkler özellikle 13. yüzyıldan sonra büyük oranda yazılı mezar taşı geleneğine geçiş yaptıkları için ve bu bölge Türkler tarafından 14. yüzyılın başlarında fethedildiğinden dolayı buralarda tamgalı mezar taşlarına çok nadiren rastlanıyor. Bu mezar taşının Türklerin bu bölgeyi ilk fethettiği döneme ait olduğunu düşünüyorum."

Sanat Tarihi Öğrencisi Mustafa Altınbaş ise mezar taşlarını okumak için köy köy dolaştıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu konuyla ilgili bir kitap hazırlamak istediklerini söyledi.