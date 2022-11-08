Mezar taşlarından tarihin izini sürüyorlar! 120’ye yakın köy dolaştılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 29 yaşındaki Hasancan Eralaca ile halen aynı üniversitede sanat tarihi öğrencisi 25 yaşındaki Mustafa Altınbaş, Turgutlu Belediyesine bağlı Kent Müzesi'ndeki görevlerinin yanı sıra 3 yıldır köy köy dolaşarak eski mezar taşlarını arıyor.
Vatandaşların atalarından kalma mezar taşlarında yazılanları okuması için yardım istediği genç tarihçiler, İzmir ve Manisa'da 120'ye yakın köyde 3 bin civarında mezar taşını temizleyip fotoğrafladı, latin alfabesine çevirisini yaparak kayıt altına aldı.