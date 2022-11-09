Manisa’da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Menderes Saltık'ın (31) kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi yakınında Sertan Sevinç (43) idaresindeki 09 ADV 852 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Saltık ile yanında bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan Saltık'ın ülke genelinde katıldığı çeşitli yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlık unvanı kazandığı öğrenildi.