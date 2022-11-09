Mezar taşlarından tarihin izini sürüyorlar

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesindeki Kent Müzesi'nde görev yapan genç tarihçiler Hasan Eralaca ile Mustafa Altınbaş, Osmanlı dönemi mezar taşlarından yerel tarihin izini sürmek için başladıkları çalışmada 3 bine yakın mezar taşını inceledi. Genç tarihçiler, İzmir ve Manisa'da 120'ye yakın köyde 3 bin civarında mezar taşını temizleyip fotoğrafladı, latin alfabesine çevirisini yaparak kayıt altına aldı. Çalışmalarını bilimsel makale olarak yayımlayan tarihçiler, Kemalpaşa Belediyesince yayımlanan "Kemalpaşa (Nif) Tarihi Mezar Taşları" kitabının hazırlanmasına da katkı sağladı.

NERMİN UÇTU