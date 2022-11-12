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Haberler Manisa Evinde çok sayıda silah bulunduran şahsa soruşturma başlatıldı!

Evinde çok sayıda silah bulunduran şahsa soruşturma başlatıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir şahsın evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Şüpheli B.Ö.'nün evinde yapılan aramada birçok ruhsatsız tüfek, tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

İHA

12.11.2022, 10:18

Evinde çok sayıda silah bulunduran şahsa soruşturma başlatıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinin İzzettin Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri B. Ö.'ye ait evde arama yaptı. İkamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, kasatura, oluklu bıçak ile 40 adet kurusıkı mermisi, 138 adet ise av tüfeği fişeği ele geçirilirken, B.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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