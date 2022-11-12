Ünlü koydaki kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaya mahallesi sınırları içinde yer alan ve açılan yol, yapılaşma, çekilen nakil hattı ile ilgili olarak çok büyük tepkiler çeken Turunç Pınarı Koyu'nda kaçak yapılaşmaya Fethiye Belediyesi 'dur' dedi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Daha önce Fethiye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına şikayet edilen, 20 Mayıs 2021 tarihinde encümen kararı ile idari para cezası verilen ve yasal hale getirilmesi için bir ay süre tanınan koydaki yapıların yasal hale gelmediği öğrenilirken, yeniden işlem başlatıldı.

Koya giden ekipler yapıların yasal hale getirilmediğini raporlamasının ardından yıkım işlemlerine geçildi. Times Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret ve A.Ş tarafından inşa edilen yapıların yıkımı esnasında jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri de yer aldı. Film platosu adı altında inşa edilen yapıların tamamının yıkıldığı ifade edildi

ADEM ÜLKER.