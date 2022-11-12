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Haberler Manisa Ünlü koydaki kaçak yapılar yıkıldı

Ünlü koydaki kaçak yapılar yıkıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Turunç Pınarı Koyu’nda bulunan kaçak yapılar Fethiye Belediyesi tarafından yıkıldı. SİT alanı içinde yer alan bölgedeki yapılaşma, büyük tepki çekmişti

12.11.2022

Ünlü koydaki kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaya mahallesi sınırları içinde yer alan ve açılan yol, yapılaşma, çekilen nakil hattı ile ilgili olarak çok büyük tepkiler çeken Turunç Pınarı Koyu'nda kaçak yapılaşmaya Fethiye Belediyesi 'dur' dedi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Daha önce Fethiye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına şikayet edilen, 20 Mayıs 2021 tarihinde encümen kararı ile idari para cezası verilen ve yasal hale getirilmesi için bir ay süre tanınan koydaki yapıların yasal hale gelmediği öğrenilirken, yeniden işlem başlatıldı.

Koya giden ekipler yapıların yasal hale getirilmediğini raporlamasının ardından yıkım işlemlerine geçildi. Times Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret ve A.Ş tarafından inşa edilen yapıların yıkımı esnasında jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri de yer aldı. Film platosu adı altında inşa edilen yapıların tamamının yıkıldığı ifade edildi

ADEM ÜLKER.

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