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Manisa'da sobadan sızan gaz anne ve bebeklerini hastanelik etti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir anne ve 2 çocuğunu zehirlerdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baygın vaziyetteki anne ve çocuklarını hastaneye kaldırdı.

AA

16.11.2022, 14:06

Manisa’da sobadan sızan gaz anne ve bebeklerini hastanelik etti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Yenice Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir okula ait lojmanda yaşayan hizmetli Sait Yavaşhan, evin içindeki duman kokusunu fark ederek eşi Keziban (32) ve çocukları Mehmed Nedim (1) ile Nimetullah Yavaşhan'ı (7) kontrol etti.Anne ve iki çocuğunun yarı baygın vaziyette olduğunu gören Yavaşhan'ın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Tedavileri süren anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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