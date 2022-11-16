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Manisa'da şüpheli araçtan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan batı Afrika kültürüne ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Aracın sürücücü H.T. ise gözaltına alındı.

DHA

16.11.2022, 10:12

Manisa’da şüpheli araçtan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından takibe alınarak, durdurulan otomobilde yapılan aramada batı Afrika kültürüne ait tarihi eser niteliğinde 47 maske ile 31 obje ele geçirilirken, şüpheli H.T., gözaltına alındı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T.'nın kullandığı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde H.T.'nın otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki maske ve objelere el konuldu. 47 maske ve 31 objenin batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilirken, Şüpheli H.T. gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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