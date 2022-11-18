Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

MANİSA Şehzadeler'de yaşanan korkunç olay, tanıklık edenlerin kanını dondurdu. Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıktıktan sonra 6 ay önce boşandığı 15 yıllık eşinin oturduğu mahalleye gelen Ali Alkan (40), kendisi gibi fabrikada işçi olan 3 çocuğunun annesi Hülya Alkan'ı (35) beklemeye başladı. Bir süre sonra talihsiz kadın, başına geleceklerden habersiz apartmandan çıktı ve karşısında eski kocasını gördü.

ALDIĞI CEVABA ÖFKELENDİ

İKİLİ arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Daha önce uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için cezaevinde yatan Ali Alkan, barışmak ve tekrar evlenmek istediğini söylediği Hülya Alkan'ın "Seninle ölsem bir araya gelmem, hayır diyorum yürü git" cevabı üzerine deliye döndü.

Bunun üzerine "Bu işin başka yolu yok. Ya birlikte yaşarız ya da birlikte ölürüz" diyen Ali Alkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle talihsiz kadını herkesin gözü önünde göğsünden vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

VÜCUDUNA çok sayıda saçma isabet eden Hülya Alkan kanlar içinde yere yığıldı. Eski eşinin başında bir müddet bekleyen cani adam, ardından aynı tüfekle kendini boyun bölgesinden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya Alkan ve Ali Alkan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 35 yaşındaki Hülya Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı Ali Alkan'ın ise tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Görgü tanıklarından bir esnaf, sabah iş yerini açıp kaldırımı süpürdüğü esnada kadının zanlıya "Hayır, yürü git" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, "Yüzlerini görmedim, adamın elindeki silahmış, ben sopa zannetmiştim. Buradaki gençler polisi aradı. O sırada kadını yere yatırmış. Çevredekiler 'yapma, ne yapıyorsun' dediklerinde silahı aniden patladı, ben de içeri kaçtım. Görmedim, sadece seslerini duydum. Sonra bir el daha ateş etti, onu da 'kendine sıkmış dediler" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN