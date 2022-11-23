Sürücü hakimiyetini kaybetti: 1’i agır 2 yaralı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Akın Budanur ağır, yolcu Okan Coşkun ise hafif yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında kırsal Yayla Mahallesinde meydana geldi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
AKIN Budanur yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücü Akın Budanur ve Okan Coşkun araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Budanur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SERKAN ÖZCAN