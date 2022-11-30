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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucuyla ilgisi olan 3 kişiden biri tutuklandı

Manisa'da uyuşturucuyla ilgisi olan 3 kişiden biri tutuklandı

Manisa'da polis ekipleri belirlediği bir adreste yaptığı aramada uyuşturucu maddelerle birlikte 3 kişi yakaladı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA

30.11.2022, 16:32

Manisa’da uyuşturucuyla ilgisi olan 3 kişiden biri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 5 parça halinde 41,08 gram metamfetamin maddesi, 0,67 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken şüphelilerden Y.S.S. (32) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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