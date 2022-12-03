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Haberler Manisa Evinin çatısı başına yıkıldı

Evinin çatısı başına yıkıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde tek katlı bir evin çatısı bir anda çöktü. Çöken çatının altında kalan adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA

03.12.2022, 20:28

Evinin çatısı başına yıkıldı

Manisa'nın Demirci ilçesi Sevişler Mahallesinde tek başına yaşayan Hayri Bostan isimli vatandaşın evinin çatısı bilinmeyen bir sebepten aniden çöktü.

Çevredeki vatandaşların kopan gürültü sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Demirci İtfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrası Hayri Bostan çöken çatının altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Hayri Bostan'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.

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