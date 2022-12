Makas atma sevdası ölümle son buldu

İZMİR-İSTANBUL Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde meydana gelen korkunç kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda aşırı sürat yapan iş insanı Ferit Özpolat (48), önünde seyreden Ali Özgeyik'in kullandığı TIR'a büyük bir süratle arkadan çarptı.





TIR'A OK GİBİ SAPLANMIŞ

KAZANIN şiddeti öylesine büyüktü ki otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı. Kazaya şahit olan diğer sürücüler, hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği noktaya ulaşan ekipler, ön koltukta oturan Ferit Özpolat ve İzzet Özpolat adlı amca çocuklarının sıkıştıkları yerde feci şekilde can verdiklerini belirledi.





FREN İZİNE RASTLANMADI

İTFAİYE ekipleri tarafından arka koltukta sıkıştıkları yerden ağır yaralı olarak kurtarılan yabancı uyruklu Valeria Surzhenko (29) ile Dilan Kurbanova (28) adlı kadınlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Ferit Özpolat ve kuzeni İzzet Özpolat'ın cesetleri ise, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma neticesinde güçlükle çıkarıldı. Yoğun bakımda bulunan yaralılardan Dilan Kurbanova'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya şahit olan diğer sürücüler, otomobilin zikzaklar çizerek ilerlediğini ve çok süratli olduğunu dile getirdi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede ise olay yerinde firen izine rastlanılmadığı, yolun yağan yağmur neticesinde kaygan olduğu tespit edildi.

SERKAN ÖZCAN