Fabrika gibi okul

Manisa'da Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kimya Teknoloji Bölümü öğrencileri örnek bir çalışmaya imza atıyor. Öğrenciler, Zafer Kalkınma Ajansıyla ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında kentteki kamu kurumları ve okullara sıvı sabun, yüzey temizleyici, kolonya ve nemlendirici krem yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Günlük 5 ton üretim kapasiteli atölyede yoğun mesai harcayan öğretmenler ile öğrenciler, bir yandan üretim, diğer yandan da paketleme çalışması yapıyor. Pratik yaparak deneyim kazanan ve kentteki okullar ile kamu kurumlarının hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamaya başlayan öğrenciler, kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkarıyor.

SİPARİŞ ALIYORLAR

Deneme aşamasını tamamlayıp üretime geçen öğrenciler "GÖRDES MTAL (GM)" markalı ürünler için kurumlar ile okullardan sipariş almaya başladı. Okul müdürü Ufuk Gülcan üreterek satışını gerçekleştirdikleri temizlik malzemelerinden önemli gelir elde ettiklerini söyledi

TOLGA TEKİN