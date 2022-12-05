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Haberler Manisa Manisa'da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

Manisa'da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, meyve yüklü kamyonetle minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kamyonet devrilirken, minibüste 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazazedelerin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA

05.12.2022, 10:38

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa’da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Kavşağı'nda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 CHC 48 plakalı minibüs ile meyve ve sebze yüklü 35 YCA 12 plakalı kamyonet çarpışarak devrildi.

Manisa’da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Manisa’da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

Kazada yaralanan 4 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa’da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi!

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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