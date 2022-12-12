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TOKİ Manisa'da anahtar teslimi bugün başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Manisa Kula’da inşa edilen 304 konutun hak sahiplerine teslimi 12-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

12.12.2022, 12:39

TOKİ Manisa’da anahtar teslimi bugün başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Manisa Kula 304 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri, 12 – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Proje kapsamında yer alan konutların ilk taksit ödemeleri Ocak 2023 itibariyle yapılacak olup, İlk dönemsel artış Temmuz 2023 itibariyle başlayacak.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler şu şekilde:
1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,
3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,

Belirtilen tarihlerden önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Manisa Kula Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacak.

KONUTLARIN TESLİM TARİHLERİ:

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