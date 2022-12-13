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Haberler Manisa Manisa'da kontrolden çıkan tır otomobile çarptı: Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişi yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan tır otomobile çarptı: Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişi yaralı

Manisa'da yağmur yağmasıyla kayganlaşan yolda seyir halindeki tır kontrolden çıkarak aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA

13.12.2022, 16:00

Manisa’da kontrolden çıkan tır otomobile çarptı: Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişi yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Tarık Aksakal idaresindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, aynı yönde seyreden Mehmet Ali Erim idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düştü. Kazanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Yılmaz (38) ve Gülseren Erim (59) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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