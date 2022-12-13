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Haberler Manisa Otobüs terminalinde bıçakla gasp edildi

Otobüs terminalinde bıçakla gasp edildi

13.12.2022

Otobüs terminalinde bıçakla gasp edildi

MANİSA Şehzadeler'de bıçaklanarak gasp edilen kişi yaralandı. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Güler (27) tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Güler'in iddiaya göre cep telefonunu ve 2 bin 500 lirasını alan şüpheli kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güler'i ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polislerin kaçan gaspçıyı aradıkları öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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