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Haberler Manisa Kırmızı ışıkta duran bakım aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta duran bakım aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

Manisa’da kırmızı ışıkta bekleyen elektrik bakım aracına hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

15.12.2022, 16:55

Kırmızı ışıkta duran bakım aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu'dan Ankara istikametinde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Ö.Ö. idaresindeki elektrik bakım onarım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan ve hafif ticari araç içerisinde bulunan yolculardan A.Ö. ve F.Ö. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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