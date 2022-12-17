Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şehrin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Paşa Caddesindeki bir taksi durağında müşteri bekleyen taksici esnafı Emrah O. silahlı saldırıya uğradı.

Sağ bacağına ve kasığına 3 kuşunun isabet ettiği Emrah O. kanlar içinde yerde kaldı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çevrede emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bacağında 3 kuşunla yaralanan Emrah O. ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.