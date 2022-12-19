Durakta silahlı saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, taksi durağında silahlı saldırıya uğrayan taksici Emrah Oktay (37), hastaneye kaldırıldı. Olay, önceki gün saat 16.40 saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir taksi durağında meydana geldi. Müşteri bekleyen taksici Emrah Oktay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağına ve kasığına 3 kuşun isabet eden Oktay kanlar içinde kalırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı taksi şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, teraviye alındı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



■ SERKAN ÖZCAN

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