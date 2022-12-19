Sudenaz ailesinin gururu

Manisa Turgutlu'da yaşayan üniversiteli 'muay thai' ve 'kick boks' sporcusu Sudenaz Karataş, başarılarıyla ailesinin gururu oldu. Kazandığı turnuvaların geliriyle yüzde 80 engelli babası Cüneyt Karataş (47) ve gündelik işlerde çalışan annesi Şengül Karataş'a (45) destek olan Sudenaz, "Ailem beni zor şartlarda okuttu, bugünlere getirdi. Şimdi sıra bende" dedi. 5 yıl önce başladığı sporda 4 Türkiye şampiyonluğu alan Karataş, kısa sürede seçildiği milli takımda başarılarını sürdürdü. 2019'da Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ikinci olan genç kız, 2021 ve 2022'de iki kez üst üste Avrupa Kick Boks ikinciliği kazandı. Bu yıl Dünya Kupası'nda ikinci olan Karataş, Kick Boks Milli Takımlar Antrenörü Tayfun Özcan (32) eşliğinde önümüzdeki dünya şampiyonasına azimle hazırlanıyor. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sudenaz, bu kez dünya şampiyonluğunu istiyor.

SERKAN ÖZCAN