Manisa'da her 100 hastanın 21’i randevulara gelmiyor

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, basın mensuplarını Manisa Şehir Hastanesi'nde ağırlayarak 2022 yılı değerlendirmesini yaptı. Kamu hastaneleri ile aile sağlığı merkezi verilerini paylaşan Karaca, 2022 yılında 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 7 milyon 900 bin kişinin 1. basamak ayaktan, 6 milyon 150 bin ayakta muayene edildiğini 115 bin hastanın yatış yaparak sağlık hizmeti aldığını söyledi. Karaca ayrıca yaklaşık 130 bin hastanın da ameliyat edildiğini açıkladı. 2 milyon kişinin acil servislere başvurduğunu söyleyen Karaca, kış ayları dolayısıyla acil servislerde bir artış gözlemlemediklerini söyledi. Karaca, "Kış mevsimi yaşıyoruz. Covid salgını kalıntıları da devam ediyor. Ama kış mevsiminin özelliği dolayısıyla virütik enfeksiyonlar kapımızı çalıyor. Kış ortamlarında kapanıyoruz. Enfeksiyonların yayılmaması konusunda maske takılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kış mevsiminde enfeksiyonlar arttı. Virütik enfeksiyonlar sadece covid değil influenza dediğimiz grip, nezle virüsleri hepsi birbirine giriyor. Şu anda da acil servislerimizde basında yer alan şekliyle yoğunluk yok. Geçmiş aylara göre erişkin hasta sayılarımızda bir değişiklik yok. Sadece çocuk hasta sayılarımızda yüzde 20'ye yakın artış var. Enfeksiyonlar çocuklarda biraz daha fazla, biraz da uzamış olarak seyrediyor. Reenfeksiyon dediğimiz enfeksiyon tekrarlarımız da oluyor. Burada da tabi hasta olan çocuklarımızın biraz daha izole edilmeleri gerekiyor. Bazı çalışkan çocuklarımızın da tabi okula gitme hevesleri de oluyor. Klinik olarak enfeksiyonları etkilemiyor ama salgının seyrinin biraz daha düşük olması amacıyla kapanmak daha faydalı oluyor" diye konuştu.



"HER 100 HASTANIN 21'İ RANDEVULARA GELMİYOR"

Hastanelerde MHRS ile 3 milyon 405 bin 335 randevu açıldığı bilgisini veren Dr. Karaca, 2 milyon 750 bin hastanın randevu aldığını ancak 601 bin 999 hastanın ise randevuya gelmediğini söyledi. Dr. Karaca, "MHRS sistemimiz var. Randevulu muayene hepimiz açısından en değerli olan. Saatimiz belli. Gidelim güzel güzel muayenemizi olalım. Tabi talep çok olunca, pandemi sonrasından kalan birikim biraz daha ikinci basamağı kullanma davranış noktamızda daha fazla ikinci basamak sağlık hizmetlerini daha çok tercih ediyoruz. Talep ve arz sorunu yaşanmaya başlanıyor. Şu anda tüm branşlarda 3 milyon 405 bin randevu açmışız. 2 milyon 750 bin randevu alınmış. Bu randevuya gelmeyenlerin sayısı da 601 bin maalesef. Bunu oranladığımız zaman Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı üzere ülke ortalaması yüzde 21. Her 100 hastanın 21'i randevulara gelmiyor. Bir şekilde bunu da iptal etmediği zaman randevumuzu boşa harcamış oluyoruz. Randevu bekleyen diğer vatandaşımızın hakkını yemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Medeni olarak bir şekilde randevuya gidemeyeceksek o randevuyu iptal etmemiz gerekiyor. Randevu alınınca iptal etsinler ki biz o randevuyu başka bir hasta için kullanalım. Pandemi sürecinde randevulu hasta bakmak tabi ki işin doğrusu. Randevulu hasta bakma alışkanlığı da gelişti. Bir şekilde hastanelerimizde hekimlerimizin çoğu randevusuz bir şekilde direkt doğrudan gelen hastalarımıza da bakıyor. Bu konuda hekimlerimiz çok duyarlı" diye konuştu.



Ayrıca MHRS randevularının yüzde 33 arttırıldığını söyleyen Karaca, 295 binden 391 bine çıkarıldığı bilgisini verdi.



Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Dr. Karaca, "Manisa'da aşılama konusunda pandemi öncesinde de çok iyiydik. Düzenli aşılama programları var. Orada yüzde 100'e yakın rakamlarımız var. Korona virüs aşısında da Manisa her zaman ilk 10'a girdi. Ekip olarak sahada çalışarak güzel işler yapıldı. Covid aşılaması halen devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların covid aşılarını 6 ay geçmişse tekrarlamaları bilimsel olarak şu anda öneriliyor" ifadelerini kullandı.



Dr. Karaca ayrıca, Manisa'da 5 farklı ağız ve diş sağlığı merkezi 164 diş ünitesiyle hizmet verildiğini hatırlatarak, 2022 yılında 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 730 bin hastanın muayene olduğunu söyledi.



Yoğun bakım hizmetlerinde erişkin yoğun bakımlarda toplamda 408 yatak kapasitesinin bulunduğunun altını çizen Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, 17 bin hastaya hizmet verdiklerini, 12 yatak kapasiteli çocuk yoğun bakımlarında ise 450 hastanın, 65 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakımlarında da 3 bin 500 hastanın faydalandığını söyledi.