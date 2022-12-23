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Haberler Manisa MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner getirildi

MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner getirildi

Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı. MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, 20 Kasım'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA

23.12.2022, 11:50

MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner getirildi

Cüneyt Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Kendisini göreve layık gören Bahçeli'ye saygı ve şükranlarını sunduğunu ifade eden Tosuner, "Bugün, 'Bismillah' deyip teslim aldığımız bayrağı yere düşürmeden, kirletmeden ve lekeletmeden götürebildiğimiz yere kadar Allah'ın izniyle götüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, şahsi ikbal kaygısıyla değil milli istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisidir. Bu nedenle şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, 20 Kasım'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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