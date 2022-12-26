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Haberler Manisa Manisa'da talihsiz kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'da talihsiz kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’da meydana gelen trafik kazasında işlek bir caddede otomobille motosiklet çapıştı. Talihsiz kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

26.12.2022, 15:47

Manisa’da talihsiz kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi üzerinde meydana geldi. İlçenin işlek caddelerinden olan Akçakmak Yolu üzerinde Mustafa Ö. (72) idaresindeki otomobil ile Aptullah E.Y. (21) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Aptullah E.Y. yaralanırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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