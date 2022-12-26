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Haberler Manisa Manisa’nın tarihi çarşısında çıkan yangın korku yarattı

Manisa’nın tarihi çarşısında çıkan yangın korku yarattı

26.12.2022

Manisa’nın tarihi çarşısında çıkan yangın korku yarattı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki Taşçılar Mescidinin hemen karşısında bulunan 3 katlı bir iş yerinin en üst katında önceki gün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler paniğe neden olurken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boş olan dairede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler çalışma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN
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