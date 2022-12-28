Otelde çatışma

Silahlı çatışma, 26 Aralık gece saat 03.30'da Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzeltyurt'taki bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Ahmet E.'nin park halindeki otomobilinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanmasından 1 gün sonra, iddiaya göre işadamından haraç istedikleri öne sürülen 4 kişi, Ahmet E'nin oteline geldi.

Bir kişi dışarıda otomobilin başında beklerken, içeri giren silahlı 3 kişi lobide çalışanlarla birlikte oturan otel sahibinin kardeşi Ömer E. ile bir süre konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine otele gelen siyah montlu saldırgan belindeki silahı çıkardı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLADILAR

Otel sahibinin kardeşi Ömer E. ve çalışanlar, kendilerine silah çeken kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışırken arbede yaşandı. Arbede sırasında Ömer E. saldırganın yanındaki diğer kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay sırasında kaldığı otel odasından bağrışmaları duyup, roman karakteri Don Kişot gibi lobiye koşan Ahmet E, saldırganların arasına çift silahla daldı. Ahmet E, 3 saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Biri ağır olmak üzere 3 yaralı Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaşanan olay otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Oteldeki çatışmadan 1 gün önce otomobiline 7 kurşun sıkılan Ahmet E.'nin olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek can güvenliğinin olmadığı yönünde ifade verdiği belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

METİN BURMALI