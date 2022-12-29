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Haberler Manisa 17 yaşındaki Asya kalp krizi kurbanı

17 yaşındaki Asya kalp krizi kurbanı

29.12.2022

17 yaşındaki Asya kalp krizi kurbanı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Asya Limon (17) hayatını kaybetti. Acı olay önceki gün 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a bir süre kalp masajı yapıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CÜNEYT HASÇELİK

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