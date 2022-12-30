Nefsi müdafaaya tutuksuz yargılama

Manisa Yunusemre ilçesinde 26 Aralık gecesi birden çok sabıkası olan Birdal B, yanında gelen Hakan İ. ve Serhat G. ile birlikte işadamı Ahmet E'nin otelini bastı. Lobide oturan işadamı Ahmet E.'nin kardeşi ve aynı zamanda otel müdürü olan Ömer E, saldırganlarla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Birdal B. belindeki silahı çıkartarak 35 yaşındaki Ömer E.'ye doğrulttu.

"BENİM SİLAHIM YOKTU"

Yaşanan arbede de Ömer E. silahla saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirmeye çalışırken bıçaklandı. Gürültüye uyanan otel sahibi Ahmet E. de silahı ile lobiye inerek kavgaya karıştı. Ahmet E. saldırganlardan 3'ünü ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi de Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet E. olaydan sonra kayıplara karışırken, polise teslim olan otel müdürü Ömer E, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakim karşısına çıktı. Ömer E, "Ben olayda tamamen Birdal'ın elindeki tabancaya odaklandım. Onun etrafa ateş etmesini engellemek istedim. Silahı almaya çalışırken, boğuşma sırasında diğer adamlarından biri de beni bıçaklamış. Benim silahım ya da bıçağım yoktu. Kavga ederken kan kaybından başım dönmeye başladı, sonrasında da bilincimi kaybettiğim için hatırlamıyorum. Şahısları tanımam, onlar da beni tanımaz" dedi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Avukat Mehmet Bostancı, müvekkili Ömer E.'nin ağabeyi Ahmet E.'nin 1 gün önce aracının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 kurşunla tarandığını, polise de bu sebeple can güvenliklerinin olmadığı yönünde ifade verdiklerini, sonrasında da bu olayın gerçekleştiğini söyledi. Sabıkasız ve silahsız olan müvekkili Ömer E.'nin nefsi müdafaa hakkını kullandığının altını çizen Bostancı, "Birisi sizin yüzünüze silah doğrulttuğunda doğal olarak onu etkisiz hale getirmeye çalışacaksınız ya da kaçacaksınız. Her ne kadar mahkemece müvekkilim adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılsa da, meşru müdafaa hakkını kullanan Ömer E.'ye 'Öldürmeye teşebbüs' gibi bir suç isnadında bulunulması gerçekten kabul edilebilir ve ölçülü bir suçlama değildir" dedi.

METİN BURMALI