Seri kadın katilini kızı ihbar etti Meliha müdür yakaladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaydan sonra kaçan kadının birlikte yaşadığı Necati Akpınar bir yakınının evinde gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



CESEDİ EL ARABASIYLA TAŞIDI

Sorgusunda cinayeti reddeden zanlı Necati Akpınar'ın akşam evine gittiğinde Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önceden 2 cinayet hükmü bulunduğu için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmeye korktuğunu, bu nedenle el arabasıyla taşıdığı cesedi kendi imkanlarıyla evinin yaklaşık 50 metre ötesindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, ihbarı adamın kızı A.A.'nın yaptığı öğrenildi. Eve geldiğinde babasının Mutlu Menekşe'yi öldürdüğünü gören A.A, tehditler üzerine korkup Necati Akpınar'la birlikte metruk binaya cesedi gömdüğü, daha sonra vicdan azabı çekip polise ihbar ettiği öğrenildi.





BU ÖLDÜRDÜĞÜ ÜÇÜNCÜ EŞİ

Necati Akpınar'ın, 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar'a ütüyle işkence ettiği ortaya çıktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Fatma Akpınar'ın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Bu olaydan sonra da cezaevine giren şüphelinin 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edildiği, yaklaşık bir ay önce 60 yaşındaki Mutlu Menekşe ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.



Mutlu Menekşe



MÜDÜR HAREKETE GEÇTİ

Mutlu Menekşe'nin yakınlarının yaptığı ihbarın ardından İlçe Emniyet Müdürü ve aynı zamanda şehit kızı olan Meliha Yılmaz, bizzat operasyonun başına geçti. Ekiplerle birlikte birçok adrese baskın yaptı. Operasyonu derinleştiren Emniyet Müdürü Yılmaz, bir yakının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Akpınar'ı kaçarken kıskıvrak yakalandı.



Meliha Yılmaz



"YİNE CAN YAKAR"

Teşhis için İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen Menekşe'nin kızı ve yakınları duruma tepki gösterdi. Mutlu Menekşe'nin damadı İsmail Bangir, "Bu adam bir kere cinayet işlemiş, iki kere cinayet işlemiş, bu da üçüncüsü. Bu tip adamların dışarı bırakılmaması gerekir. Demek ki bu adam dışarıda olursa cinayetler devam edecek. Adamın ifadelerini de duyduk. Şahıs, cinayeti kendisinin işlemediğini söylüyor. Kızı babasıyla kayınvalidemi gömdükten sonra korkup karakola ifade vermiş. Kamera kayıtlarında da el arabası ile kayınvalidemi götürüp defnettikleri görülüyormuş. Bu tür insanlar dışarıda olursa kimse güvende olmaz. Biz bu davanın arkasını bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı almalı. Eğer çıkarsa yine can yakacak" diye konuştu. Mutlu Menekşe'nin cenazesinin bugün Afyonkarahisar'da Ataköy Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. Ayrıca Akpınar'ın kendisine zengin görünümü vererek kandırdığı kadınları tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN