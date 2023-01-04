Yunusemre Belediyesi’nden sokak hayvanlarına tesis

Manisa Yunusemre Belediyesi, 70 milyon TL'lik dev yatırımla 117 dönüm alanda Türkiye'nin en modern ve en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temelini atarak, önemli bir ihtiyaca daha yanıt verdi.

TEDAVİ EDİLECEKLER

İnşasına başlanan merkez ile sokak hayvanları doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebilecek. Merkezde hasta hayvanlar tedavi edilecek. Yaşamına bir can ile devam etmek isteyen vatandaşlar da bu merkezden hayvan sahiplenebilecek. Hayvanseverler de bu merkezi ziyaret edip yapılan çalışmalara destek verebilecek. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin desteklediği proje için temel atma töreni düzenlendi. Yağcılar Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesi üstünde inşa edilen merkezin temel atma töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaklaşık 2 yıldır üzerinde özveriyle çalıştıkları bir projeyi daha paydaşları ile birlikte hayata geçireceklerini ifade etti.

CÜNEYT HASÇELİK