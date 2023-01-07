Bu acıya yürek dayanmaz

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki Batu Demir, ayağının takılması sonucu 60 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35), arkasından atladı. Annenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşabildi.

Acı olay, Barış Mahallesi'nde bulunan Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Batu Demir, babası Aytuğ ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti. Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyen Batu, "Eve dönelim, yoruldum" dedikten kısa süre sonra ayağı takılarak, yaklaşık 60 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Oğlunun düştüğünü gören Aytuğ Demir, ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi. Anne Yağmur Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına polis, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA personeli olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.

'YARDIM ET YAĞMUR' DEDİ

KURTARMA çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen anne Yağmur Demir, "Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa. İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi" ifadelerini kullandı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden yaklaşık 10 saat sonra önce baba Aytuğ Demir'in, sonra Batu Demir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER

HALAT yardımıyla çıkarılan baba ve oğulun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir'in "Yaşıyor mu?" sözleri yürekleri dağladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hayatını kaybeden Aytuğ Demir'in, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in oğlu olduğu öğrenildi.

KAPATILSAYDI KİMSE ÖLMEYECEKTİ

SU kuyusunun, Gülnar Sitesi yönetimi tarafından yaklaşık 6 ay önce site içerisindeki zeytinleri sulamak için açıldığı öğrenildi. Ağız genişliği 31 santim olan kuyunun yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu, ancak yeterli oranda su bulunamaması nedeniyle kullanılmadığı öğrenildi. Su bulunmayan kuyunun kapatılmaması da kazaya davetiye çıkardı. Olay sonrası Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatılırken, Gülnar Sitesi yöneticisi Hamza A. ile sondajı yaptığı öne sürülen Vasfi Ç. gözaltına alındı.

EMRE SAÇLI