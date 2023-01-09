TIR’la çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü, oğulları ağır yaralandı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manisa-Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar'dan Manisa yönüne giden Onur Kaçım'ın kontrolünü kaybettiği 45 AJY 704 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Şaban Ç. (25) yönetimindeki 34 ZR 6156 plakalı TIR ile çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Onur Kaçım ile yanındaki babası Hikmet, annesi Nadide ve kız kardeşi Melike Kaçım ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hikmet ve Nadide Kaçım çiftiyle kızları Melike, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öğretmen olan Onur Kaçım'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Hikmet ve Nadide Kaçım çiftiyle kızları Melike için öğlen Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda yan yana konulan aile bireylerinin tabutları yürekleri dağladı.

Kaçım ailesinin yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından, bir süre omuzlarda taşınan cenazeler Yuntdağı Karahüseyinli Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Şaban Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.