Fırtına "geliyorum" dedi! Manisa teyakkuza geçti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kriz masası oluşturdu. Teyakkuz haline geçen ekipler vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler fırtınayla birlikte meydana gelen çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.