Aracıyla uçuruma düşen asteğmen yaşamını yitirdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla uçuruma yuvarlanan asteğmen Ahmet Necat Köse (35), hayatını kaybetti. Köse'nin ölüm haberi Giresun Eynesil'deki ailesine ulaştı. Köse'nin terhisine 18 gün kaldığı öğrenildi. Olay gece 02.45 sıralarında Spil Dağı'nda yaşandı.

Asteğmen Ahmet Necat Köse'nin kullandığı 35 NHA 30 plakalı otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında kontrolden çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç asteğmenin öldüğü belirlendi. Köse'nin cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Manisa 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Köse'nin izinli olduğu, terhisine 18 gün kaldığı öğrenildi.



■ SERKAN ÖZCAN