Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının teknik altyapısı güçlendiriliyor

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), yangınlara havadan müdahalede kullanılan helikopter ve uçaklar ile bu alanda ihtiyaç duyulan bazı ekipmanların alımı için 1,2 milyar lira ödenek sağlandı.

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, OGM, bu yıl helikopter ve uçak alımı, fidan üretimi, ormancılık altyapısı ve üretim makinesi alımı, orman koruma ve yangınla mücadele, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi, endüstriyel plantasyon, erozyonla mücadele ve toprak muhafaza gibi çeşitli proje faaliyetleri için 6 milyar 835 milyon 900 bin lira kaynak kullanacak.

Kaynağın yaklaşık 1 milyar 643 milyon lirası devam eden projelere, 5 milyar 133 milyon lirası yeni projelere ve 58,7 milyon lirası etüt projelerine ayrıldı.

Ormancılık yatırımlarında en yüksek payı 2,9 milyar lirayla Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinesi Alımı Projesi aldı. Bu yıl tamamlanacak proje 73 ili kapsayacak.

Proje kapsamında, 505 alet ve cihaz, 150 arazöz, 20 dozer, 30 greyder, 100 ilk müdahale aracı, 10 ilk müdahale ekip aracı, 25 su ikmal aracı, 10 treyler çekici, 6 yangın yaşam destek aracı alınacak. Ayrıca bu proje kapsamında 5 bin 250 kilometre orman yolu sanat yapısı, 2 bin 730 kilometre stabilize yol kaplaması ve 5 bin 540 kilometre yeni orman yolu çalışması yapılacak.

HELİKOPTER VE UÇAK ALIMI PROJESİ

En yüksek ikinci yatırım payını helikopter ve uçak alımı projesi aldı. 2012-2026 yıllarını kapsayan proje için bu yıl 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında helikopter ve uçak alımının yanında, orman yangınlarına müdahalede kullanılacak çeşitli ekipman ve donanımların alımı da yapılacak.

Bu kapsamda söz konusu kaynak, 2 sistem yazılımı, 1 donanım, 25 gece görüş gözlüğü, 3 helikopter gövde altı tankı, 7 helikopter kanca kiti, 37 helikopter su atma kovası, 6 kamera, 100 kişisel koruyucu ekipman ve 250 yangın su atma konteynerinin alımında harcanacak.

FİDAN ÜRETİMİ İÇİN 760 MİLYON LİRA KAYNAK

Ayrıca, 66 ilde uygulanacak fidan üretimi için 760 milyon lira harcama planlanıyor. Bu ödenekle fidan üretiminin yanı sıra fidan söküm makineleri, kazıcı yükleyiciler, römorklar, soğuk hava depoları, sulama sistemleri ve traktörler alınacak.

Fidan üretimi için yapılacak ödemenin 691 milyon lirasının döner sermayeden karşılanması öngörülüyor.

60 ili kapsayan orman koruma ve yangınla mücadele çalışmaları için de 368 milyon lira harcama yapılacak. Söz konusu ödenek, 1093 fotokapan, 300 su tankeri, 113 havuz ve gölet, 1000 kilometre yangın önleme tesisi, 200 telsiz, 10 laboratuvar cihazı, 166 kamera, bir haberleşme sistemi ve bir özel geliştirilmiş yazılım için harcanacak.

Endüstriyel plantasyon projesi çalışmaları için de 34 ildeki 80 bin hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 110 bin hektar alanda ağaçlandırma bakımı yapıldı ve bunun için 340 milyon lira ödenek ayrıldı.

Tüm illeri kapsayan ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları için bu yıl 315 milyon lira kaynak aktarılacak. Bu kapsamda da 9 bin 169 hektar alanda ağaçlandırma, 54 bin hektar alanda bakım, 24 bin 476 hektar alanda rehabilitasyon ile bakım çalışmaları yapılacak.

EROZYONLA MÜCADELE HEDEFİ

OGM, fidan dikimi, yangınlarla mücadele ve rehabilitasyon gibi çalışmaların yanı sıra erozyonla mücadele kapsamında da çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu yıl erozyonla mücadele ve toprak muhafazası için 341,5 milyon lira ödenek ayrıldı. OGM, bu ödeneği 65 hektar alanda çığ kontrolü, 105 bin hektar alanda erozyon kontrolü ve bakımı, 10 bin hektarda mera ıslahı ve 15 bin hektar alandaki sel kontrolü çalışmaları için harcayacak.