Kırmızı ışıkta geçip takım otobüsüne çarptı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün takım otobüsüne, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı. Kazada otomobildeki M.K. (23), C.Ö. (27), M.Ö. (19) ve S.B. (23) yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil sürücüsünün kaza yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, firari sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

SERKAN ÖZCAN