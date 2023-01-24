Baba ocağına sağlık istasyonu

Manisa'da yaşayan Avukat Cennet Korkmaz (42), babasının vasiyetini yerine getirip Turgutlu ilçesinin kırsal Akçapınar Mahallesi'ndeki 32 yıldır atıl durumda bulunan eski sağlık evini 112 Acil Sağlık İstasyonu'na dönüştürdü. Merkezin bir hafta içinde hizmete hazır hale gelmesi hedefleniyor.

TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Cennet Korkmaz, 15 yıl önce kardeşi Nihat Korkmaz'ı (26) trafik kazasında, 8 yıl önce de annesi Elif Korkmaz'ı (57) mide kanserinden kaybetti. Avukat Korkmaz'ın babası Yahya Korkmaz da geçen yıl 14 Ekim'de kan kanserinden öldü. Cennet Korkmaz, babasının vasiyetini yerine getirip, baba ocağının bulunduğu Turgutlu ilçesinin kırsal Akçapınar Mahallesi'ndeki 32 yıldır atıl durumda bulunan, tek katlı, 4 odalı eski sağlık evini, 40 gün içinde 112 Acil Sağlık İstasyonu'na dönüştürmek için Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile bir süre önce protokol imzaladı. Korkmaz, 300 bin lira harcayarak tüm binayı yeniledi, mobilyalarını da aldı. Babasının vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Korkmaz, "Babamın sağlığında bir vasiyeti vardı. Hep Akçapınar Mahallesi'ne kalıcı bir eser bırakmak istiyordu. Mahallemiz Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında merkezi bir noktada. Ankara-İzmir asfaltı üzerinde ve çok trafik kazası yaşanıyor. Köyümüzde de birçok genç trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu nedenle 112 sağlık merkezini getirmek ailemizin isteğiydi. Bu da bana nasip oldu" dedi.

HERKESE CAN VERECEK

AKÇAPINAR Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk de Avukat Korkmaz'a teşekkür edip, "Turgutlu'ya 12 kilometre mesafede, ilçenin son mahallesiyiz. Cennet Korkmaz kardeşimiz babasının vasiyeti olarak burayı 112 Acil Sağlık İstasyonu yapabileceğini söyledi. Çok mutluyuz, burası herkese can verecek" dedi.

NERMİN UÇTU