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Manisa'da 15 adrese eş zamanlı baskın! 14 gözaltı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

25.01.2023, 14:24

Manisa’da 15 adrese eş zamanlı baskın! 14 gözaltı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 şahsa ait 15 adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 3'ü "silahla tehdit ve kasten yaralama" suçundan aranan 14 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde Akhisar ilçesinden gelen ihbarlar neticesinde alınan ifadeler sonucu, 16 şahsa ait 15 ikamet adresinde dün sabah saat 07.30'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 33 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 1,86 gram esrar, 95 adet 9 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3'ü "silahla tehdit ve kasten yaralama" suçlarından aranan 14 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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