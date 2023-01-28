Kanser tedavisi gören kadının “baz” isyanı

Manisa Salihli'de yaşayan ve 2 yıldır kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk annesi Müjgan Yavuz, (61) evine 20 metre mesafede bulunan baz istasyonu nedeniyle tedavi sürecinde ilerleme sağlanamadığını söyledi. Her gün evinin karşısında yer alan baz istasyonunu gördüğünde moralinin ve uyku düzeninin tamamen bozulduğunu, bunun da tedavi sürecini olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, mahalle de birçok kişinin de baz istasyonuna karşı olduğunu söyledi.

KEŞİF YAPILDI, DAVA REDDEDİLDİ

YAVUZ, baz istasyonu nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi sürecinin olumsuz etkilendiğini belirterek istasyonun kaldırılması için dava açtı. Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında keşif yapıldı. Keşif sonucunda yönetmelikte belirlenen frekans değerleri elde edilmesi üzerine dava reddedildi.

■ EMRE SAÇLI