Daha 16 yaşında bu neyin cinneti!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski erkek arkadaşının evinin önüne giden 16 yaşındaki genç kız, kendisinden ayrıldığı için tartıştığı Onur R. ile annesini silahla vurdu. Silahtan seken mermiler ise yoldan geçen iki kişiyi daha yaraladı. 4 kişiyi yaralayan genç kız gözaltına alındı.



4 kişiyi silahla yaralayan Nisa A. adliyeye sevk edildi.



NASIL AYRILIRSIN?

Aynı Ali Mahallesi 8 Eylül Caddesindeki eski erkek arkadaşının evinin önüne gelen Nisa A. (16), kendisinden ayrılan Onur R. ile tartışmaya başladı. "Nasıl benden ayrılırsın? Hani benimle evlenecektin?" diye hesap sorduğu Onur R. ile tartışmasının büyümesi üzerine yanında getirdiği silahla ateş açan Nisa A, eski erkek arkadaşı ve annesi Gönül R'yi (60) silahla yaraladı. Silahtan seken mermiler ise yoldan geçen iki kişiyi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.



Olayda Onur R'nin annesi Gönül R. de yaralandı.



GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen ekipler Nisa A'yı gözaltına alındı. Nisa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERKAN ÖZCAN